Atores da Globo fizeram filme retratando história de Flordelis sem cobrar cachê

247 - O editor de moda Marco Antônio Ferraz, que dirigiu o documentário “Flordelis — Basta uma palavra para mudar”, disse estar arrependido de ter feito o filme que contava a história da hoje deputada federal Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser a mandante da morte do marido, o empresário evangélico Anderson do Carmo . “Me arrependo. Se fosse hoje, jamais teria feito esse filme. Não sou cineasta. Sou um contador de histórias e o que contei foi uma mentira diante dos fatos que conhecemos agora”, disse Ferraz ao site Metrópoles.

O filme, lançado em 2009, contava a história de Flordelis, moradora de uma favela do Rio de Janeiro que retirava crianças cooptadas pelo tráfico de drogas e as adotava como mãe. O elenco contou com a participação de estrelas nacionais Cauã Reymond, Bruna Marquezine, Ana Furtado, Leticia Spiller, Alinne Moraes, Marcello Antony e Sergio Maron, muitos dos quais optaram por atuar na película sem receber cachê, enquanto outros ainda contribuíram com recursos próprios para que a produção fosse viabilizada.

“Estou dilacerado, me sinto enganado. É como se não pudesse confiar em ninguém”, resumiu Ferraz.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.