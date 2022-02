Médicos explicam causa da morte de Paulinha Abelha

A cantora estava internada na UTI de um hospital particular em Aracaju, em estado de coma profundo edit

Metrópoles - Em nota divulgada na noite desta quarta-feira (23/2), a equipe médica do Hospital Primavera explicou os motivos da morte de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta que estava internada na UTI com problemas renais.

De acordo com o comunicado, a cantora morreu “em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”. A nota ainda diz que a artista “apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo.”

