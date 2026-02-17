Mel Lisboa celebra tributo da Mocidade a Rita Lee e diz que cantora estaria feliz

247 - A atriz Mel Lisboa foi um dos principais destaques do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em uma apresentação dedicada à cantora Rita Lee. Ao final da passagem da escola, a artista comentou a emoção de participar do tributo e disse acreditar que a homenageada teria aprovado a celebração.

A informação foi publicada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que acompanhou o desfile e registrou as declarações feitas pela atriz logo após a apresentação.Mel Lisboa afirmou que Rita Lee teria ficado contente com a homenagem feita pela escola. "A Rita era super canavalesca. Ela amava essa folia, essa grande brincadeira. Ela, com certeza, está muito feliz", declarou.

Caracterizada com peruca vermelha, óculos de lentes coloridas e uma fantasia com asas de borboleta, a atriz chamou atenção em um dos carros alegóricos. O cenário incluía o rosto de Rita Lee com chapéu de bruxa, além de borboletas, cogumelos e outros elementos ligados ao imaginário místico associado à cantora.

Durante a conversa após o desfile, Mel Lisboa também destacou o impacto pessoal de levar para a avenida uma personagem que já marcou sua carreira no teatro. A atriz ficou conhecida nacionalmente por interpretar Rita Lee no espetáculo "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical", baseado na primeira autobiografia lançada pela artista.Segundo ela, o desfile representou uma experiência completamente diferente do palco. "Foi um outro desafio, uma outra linguagem. Mas foi maravilhoso, e emocionante também", afirmou.Mel Lisboa ainda apontou como um dos momentos mais marcantes da noite a resposta do público presente na Sapucaí. "Ver aquela multidão, olhando, curtindo, vibrando, foi muito legal", disse.

A homenagem da Mocidade reforçou a presença duradoura de Rita Lee na cultura brasileira e levou para a avenida símbolos ligados à trajetória da cantora, transformando a Marquês de Sapucaí em um grande tributo à artista que marcou gerações com irreverência, liberdade e criatividade.