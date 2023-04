Membro do grupo de K-Pop ASTRO, Moonbin morre aos 25 anos

Apoie o 247

247 — Moonbin, um membro do grupo de K-Pop ASTRO, faleceu aos 25 anos. Vários sites sul-coreanos relataram que ele foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, capital da Coreia do Sul, e a polícia local está trabalhando com a hipótese de suicídio. O corpo foi descoberto pelo empresário do cantor e uma autópsia pode ser realizada para determinar a causa exata da morte.

Moonbin nasceu em 1998 e se tornou membro do Astro em 2016, fazendo parte da dupla Moonbin & Sanha. O duo estava programado para fazer sua primeira apresentação no Brasil em 5 de junho e também tinha shows agendados em Santiago, Chile e na Cidade do México.

O grupo Astro foi formado em 2016 pela agência Fantagio com seis integrantes, mas Rocky deixou o grupo em fevereiro deste ano. Em 2020, Moonbin e Yoon San-ha lançaram o EP “In-Out” como um duo, com a faixa “Bad Idea”.

A Fantagio lamentou a morte de Moonbin em um comunicado em suas redes sociais, pedindo aos fãs que evitem informações especulativas e maliciosas para permitir que a família possa lidar com o luto. O funeral será realizado de forma privada, apenas para familiares, amigos e colegas da agência.

