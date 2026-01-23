Milton Cunha narra enredo da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula (vídeo)

247 - O carnavalesco e comentarista da TV Globo Milton Cunha divulgou um vídeo nas redes sociais em que antecipa detalhes do enredo que a Acadêmicos de Niterói levará para a avenida no próximo Carnaval. A escola contará a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde a infância humilde no Nordeste até a chegada ao Palácio do Planalto, em um desfile que promete forte carga simbólica e narrativa.

Segundo Milton Cunha, a construção do enredo seguirá a chamada “Jornada do Herói”, recurso narrativo clássico utilizado para apresentar histórias de formação, desafios e superação. A proposta é transformar a biografia de Lula em um percurso épico, conectando momentos pessoais e políticos à história recente do país.

Intitulado “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, o enredo parte das origens do presidente em Pernambuco, passa pela migração para o Sudeste, pela atuação no movimento sindical e culmina na eleição à Presidência da República. A escola aposta em uma leitura cronológica e simbólica da vida do homenageado, com alas e alegorias que representam fases marcantes dessa trajetória.

Será a primeira vez que Lula é tema de um desfile no Grupo Especial do Rio de Janeiro, o que aumenta a expectativa em torno da apresentação da Acadêmicos de Niterói. A escola já iniciou os ensaios regulares do samba-enredo e das coreografias, que acontecem semanalmente, sempre às quartas-feiras.

O clima interno é descrito como de empolgação e envolvimento coletivo. “A escola está em uma energia tão grande que a gente levanta tudo”, afirmou Vanessa Rangeli, rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, ao comentar o momento vivido pela agremiação durante a preparação para o desfile.

Com a proposta de unir política, história e emoção, a Acadêmicos de Niterói aposta em um enredo de forte impacto narrativo para marcar sua passagem pela Marquês de Sapucaí e se destacar entre as escolas do Grupo Especial.