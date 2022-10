Milton Nascimento, que já foi chamado de 'voz de Deus' por Elis Regina, chega aos 80 anos como um ícone da música brasileira

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Milton Nascimento, que comemora 80 anos nesta quarta-feira (26) - 60 deles dedicados à música -, é um dos ícones da música no Brasil. Autor de canções inesquecíveis como “Maria, Maria”, que segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) foi a canção de artista mais tocada no Brasil nos últimos dez anos nos principais segmentos de execução pública, além de ser a música do cantor mais regravada, com 144 versões, e de álbuns que entraram para a história, como “Clube da Esquina”, Milton deu vazão a versos escritos por letristas como Fernando Brant (1946 – 2015), Marcio Borges e Ronaldo Bastos, que elevaram as peças ao status de arte.

Marcada por uma forte temática social, as obras de Milton Nascimento também são uma espécie de posicionamento a favor do povo brasileiro. Dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), segundo a revista Exame, apontam que o artista possui 401 obras musicais e 1.191 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.

O artista, que em 1992 foi chamado de “voz de Deus” por Elis Regina [“Se Deus cantasse, ele cantaria com a voz de Milton Nascimento”, disse Elis em uma entrevista], está percorrendo o país em sua turnê de despedida dos palcos.

A turnê “Última Sessão de Música” será encerrada em seu estado natal, Minas Gerais, no dia 13 de novembro, mais especificamente no Mineirão, em Belo Horizonte.

