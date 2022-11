Milton Nascimento realiza seu último show da carreira neste domingo, em BH

Apoie o 247

ICL

247- Desde a última quarta-feira (9) em Belo Horizonte, Milton Nascimento sobe neste domingo (13) em palco montado no Mineirão para o último show de sua vida. “Mas ele ainda não assimilou que é o último, não me parece que está indo para um dia de despedida. Nunca o vi tão bem, feliz e animado”, comenta seu filho e empresário, Augusto Kesrouani Nascimento. A reportagem é do portal Estado de Minas.

A apresentação para 55 mil pessoas no estádio da Pampulha, com ingressos esgotados, é a 37ª de uma turnê iniciada em junho que, ao longo dos meses, foi crescendo a cada data. E a cada nova cidade. Quando anunciada, “A última sessão de música” passaria somente pelo Sudeste, Europa e Estados Unidos. Termina com shows extras no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Recife. Tudo esgotado.

“Quando abri a agenda, com tudo esgotando e a gente marcando data extra, achei que tinha passado da conta. Me senti culpado”, admite Augusto. “Mas quando vi, na Europa, ele reclamando de que tinha acabado, vi que tinha dado tudo certo.”

A temporada é de despedidas e reencontros. Nos shows, muitos amigos subiram aos palcos. Antigos, como a cantora Simone, que participou de vários no Brasil; o argentino Fito Paez e o americano Herbie Hancock (o primeiro em Nova York; o segundo em Los Angeles). E novos, como Liniker e Seu Jorge, que estiveram com ele em apresentações em São Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.