Ministério da Cultura lança edital de R$ 20 milhões para longas de ficção feitos por mulheres estreantes

247 - Nesta sexta-feira (28), o Ministério da Cultura publicou um edital que destina R$ 20 milhões para financiar longas-metragens de ficção produzidos por mulheres estreantes, apresentadas por produtoras brasileiras independentes, informa a Folha de S. Paulo.

O edital prevê a seleção de 10 projetos, que receberão R$2 milhões cada. O anúncio oficial da medida será feito pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, em um evento na Cinemateca Brasileira, sendo que a medida já foi publicada no Diário Oficial da União.

O financiamento para os projetos será retirado do orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Os projetos selecionados serão distribuídos por regiões do país, com dois projetos escolhidos para cada uma. Além disso, o edital determina que pelo menos cinco projetos sejam de diretoras negras (pretas ou pardas) e indígenas.

Para participar, as mulheres interessadas devem ter experiência comprovada na direção de curtas-metragens, médias-metragens ou obras seriadas. As inscrições estarão abertas a partir de 15 de maio e seguirão até 14 de julho, através do site do Mapa da Cultura . Este edital é conhecido como Edital Ruth de Souza.

