Ministério da Cultura suspende a produção de livro sobre armas de fogo que teve recursos da Rouanet no governo Bolsonaro

247 - O Ministério da Cultura, comandado por Margareth Menezes, suspendeu a confecção do livro "Armas e Defesa: A História das Armas no Brasil". O livro seria resultado de um projeto autorizado a receber dinheiro via lei Rouanet no governo Jair Bolsonaro. Integrantes do colegiado também afirmaram que a obra faz apologia à utilização de armas como um "traço natural" da civilização humana. Uma fabricante de armas financiou a proposta e teve permissão para deduzir valores do Imposto de Renda.

O ministério atendeu a uma recomendação feita pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), que analisou eventuais irregularidades em 1508 projetos. Uma das irregularidades encontradas pela CNIC foi relacionada aos aportes financeiros. A fabricante de armas realizou um pagamento no valor de R$ 336 mil e depois outro de R$ 86 mil. A última cota no valor de R$ 86 mil foi bloqueada porque estava acima do valor total autorizado.

A fabricante de armas tem 20 dias para responder o ministério com os documentos solicitados.

De acordo com o Anuário de Segurança Pública, o número de pessoas com registros de armas de fogo aumentou 474% durante o governo Bolsonaro. As estatísticas são referentes às atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador (CAC) até 1º de julho de 2022.

