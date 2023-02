Ministra Margareth Menezes canta 'Faraó' no Galo da Madrugada: 'é a força da nossa cultura afro'

Apoie o 247

247 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também participou do Galo da Madrugada, em Recife (PE), no chamado Sábado de Zé Pereira (18). Ela cantou a icônica música "Faraó", lançada em 2006.

"O Faraó é uma música inexplicável. Todo carnaval está aí, a galera cantando também. Prova a força da nossa cultura afro, da nossa memória, e essa festa que é a do povo brasileiro. Vamos brincar na paz, respeitando todo mundo, mas vamos botar nossa alegria para fora", afirmou, segundo o portal G1.

"O carnaval é a festa de expressão do povo brasileiro, da nossa cultura. Estou muito feliz por estar aqui em Pernambuco, terra da nossa ministra [Luciana Santos] também. É maravilhoso", acrescentou.

Também estava presente a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos (PCdoB), que foi vice-governadora do estado entre 2019 e 2022. "Esse é o carnaval da esperança, da alegria. É um momento de confraternização. Eu acho que, em muitos lugares do mundo, ninguém explica o que acontece no Brasil. Estamos retomando a agenda da cultura, da ciência, do Nordeste", disse.

