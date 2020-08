Ministro nomeia na Funarte blogueira que CGU alertou não ter qualificação para o Iphan

247 - O jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época publicada nesta segunda-feira (10), relatou que “o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, nomeou a blogueira Monique Baptista Aguiar como coordenadora de Projetos Especiais da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A portaria com a nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial”.

O jornalista acrescentou "que Monique já havia sido nomeada para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), após a CGU apontar que ela não tinha qualificação para o cargo”.

“Dona do blog Com olhar turístico, Monique se identifica em suas redes sociais como ‘blogueira’, ‘digital Influencer’, turismóloga, criativa e apaixonada por fotos e viagens", disse o jornalista.



