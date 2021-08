Miss Brasil terá primeira mulher trans na disputa: Rayka Vieira

247 - O concurso de Miss Brasil - Concurso Nacional de Beleza (CNB) -, que terá sua final na quinta-feira (19), pode eleger a primeira mulher transexual como ícone da beleza brasileira: a goiana Rayka Vieira, de 26 anos.

Em mais de 60 anos de realização do concurso, esta será a primeira vez que uma trans será recebida. A candidata eleita Miss Brasil ganha uma vaga para a disputa no internacional Miss Mundo, que até hoje também não teve candidata transexual.

A candidatura de Rayka foi anunciada em setembro passado. Ao F5, da Folha de S. Paulo, ela contou como sua vida mudou desde que entrou na competição: “demorei para assimilar. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida, já que oportunidades são raras para a comunidade LGBTQIA+. Hoje já absorvi melhor e posso dizer que estou muito feliz de viver este sonho”.

Em um país repleto de preconceitos, Rayka também contou que passou a receber ataques desde o início de sua candidatura: “Chegaram até mim inúmeras críticas, ofensas, piadas, ironias, agressividades, machismo. Isso me deixou mais assustada, e com certeza contribui para minha ausência momentânea da internet. Tive receios de postar qualquer coisa, me posicionar, falar. (...) Eu sempre tive medo do que iam falar de mim. (...) Mas minha família, amigos e colegas me deram conselhos e fui ficando mais tranquila. O lado bom disso tudo, é que as mensagens positivas anularam essa coisa negativa, e hoje não tenho medo de me mostrar e aproveitar as oportunidades que a vida me trouxer".

"Que a participação de mulheres trans em concursos tradicionais possa ser algo natural, e que meu único atributo não seja ser trans", pede Rayka.

