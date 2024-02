Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo (vídeos)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Mocidade Alegre foi coroada como a grande campeã do Carnaval de São Paulo de 2024, após uma apuração emocionante realizada no Sambódromo do Anhembi nesta terça-feira (13). A agremiação levou para a avenida o enredo "Brasiléia Desvairada: a busca de Mário de Andrade por um país", uma homenagem ao renomado escritor e poeta Mário de Andrade (1893 - 1945) e à história do Brasil.

Com um desfile tecnicamente impecável, a Mocidade Alegre conquistou seu 12º título na principal liga do carnaval paulista, garantindo assim o bicampeonato. Durante a apuração das notas, a escola do bairro do Limão despontou como favorita isolada a partir do quinto quesito, ao lado da Dragões da Real, da Vila Anastácio. Ambas as escolas acabaram empatadas com 270 pontos, mas a Mocidade levou a melhor pelo critério de desempate, que inclui a somatória das notas descartadas.

continua após o anúncio

Infelizmente, as escolas Independente Tricolor e Tom Maior, do bairro do Sumaré, foram rebaixadas para o grupo especial do Carnaval paulista. Enquanto isso, a Vai-Vai, cujo desfile foi alvo de ataques de bolsonaristas por retratar os policiais como demônios, ficou no meio da tabela.

Os integrantes da Mocidade Alegre acompanharam a leitura das últimas notas com mãos dadas e lágrimas nos olhos. Na quadra da escola, localizada no Bairro do Limão, a vibração foi intensa. O enredo, idealizado pelo carnavalesco Jorge Silveira e pelo enredista Leonardo Antan, teve como inspiração as primeiras explorações de Mário de Andrade pelo Brasil, buscando construir um "novo País" na avenida, exaltando elementos históricos como o barroco mineiro e a dança do carimbó.

continua após o anúncio

"Bordei um país de felicidade / Na voz da minha Mocidade", ecoou o samba enredo, refletindo a alegria e a determinação da agremiação em sua jornada rumo à vitória.

MOCIDADE ALEGRE BICAMPEÃ DO CARNAVAL DE SP! 🏆🏆❤💚#ApuraçãoSPpic.twitter.com/foWf9Dg6uY continua após o anúncio February 13, 2024

🎉 | É BICAMPEÃ! A Mocidade Alegre é a Escola de Samba campeã do Carnaval de São Paulo conquistando o 12º título!



Jorge Silveira foi o Carnavalesco e teve o enredo: "Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País". #ApuraçãoSPpic.twitter.com/PD8fwoVxr3 continua após o anúncio February 13, 2024

🚨AGORA: Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo pelo segundo ano consecutivo. #Globeleza



pic.twitter.com/MlUjIYCxyr continua após o anúncio February 13, 2024

A Mocidade Alegre é bicampeão do carnaval de São Paulo! #ApuracaoCarnavalesco pic.twitter.com/viGJYp1NAT continua após o anúncio February 13, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: