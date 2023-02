Mocidade Alegre é campeã do grupo especial do Carnaval de São Paulo em 2023

Apoie o 247

247 - A Mocidade Alegre foi a campeã do carnaval 2023 do estado de São Paulo. A Mancha Verde ficou em segundo lugar e a Império de Casa Verde, em terceiro lugar.

A escola conquistou seu 11º título e, junto com a Nenê de Vila Matilde, é a segunda escola com mais vitórias ao longo da história do carnaval paulista, atrás apenas da Vai-Vai.

São quatro jurados por cada aspecto a ser analisado: harmonia, enredo, metre-sala e porta-bandeira, evolução, bateria, fantasia, samba-enredo,alegoria, e comissão de frente. A menor nota era automaticamente descartada pelo regulamento. Fantasia era o quesito de desempate.

