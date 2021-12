Monarco, baluarte da Portela e do samba, morre aos 88 anos

Monarco estava internado no Hospital Federal Cardoso Fontes, onde passou por uma cirurgia no intestino. Integrantes da Portela confirmaram o falecimento edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Brasil perde um dos sambistas históricos, baluarte mais antigo da Portela, o sambista e compositor Monarco. Ele faleceu neste sábado (11), aos 88 anos.

Monarco estava internado no Hospital Federal Cardoso Fontes, onde passou por uma cirurgia no intestino. Integrantes da Portela confirmaram o falecimento ao jornal O Globo.

Hildemar Diniz era o nome de batismo do mestre do samba. Foi criado em Oswaldo Cruz, onde frequentava as rodas de samba desde pequeno, conhecendo os bambas da Portela, como Paulo da Portela. Recebeu o apelido de "Monarco" aos seis anos. Aos 11 anos, já compunha seus primeiros sambas para blocos do subúrbio, segundo o dicionário Cravo Albin.

PUBLICIDADE

Em 1950, o cantor e compositor entrou para a Ala de Compositores da Portela, onde também atuou como diretor de harmonia da escola, da qual é presidente de honra.

É autor de alguns de sambas clássicos que exaltam a escola, como "Passado de glória". O primeiro disco solo veio em 1976, com temas como "O quitandeiro" (com Paulo da Portela) e "Lenço" (com Francisco Santana). Outros de seus sucessos são "Triste desventura", "Vai vadiar" e "Coração em desalinho", essas duas últimas se tornaram grandes sucessos na voz do também portelense Zeca Pagodinho.

PUBLICIDADE

Em 1999, a cantora Marisa Monte, também portelense, convidou Monarco e a Velha Guarda para gravar o CD "Tudo azul". Em 2008, foi lançado o o documentário "Mistério do samba", de Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor, também produzido por Marisa Monte, tendo Monarco como um de seus principais personagens. Em 2010, grava seu primeiro DVD, "Monarco: A memória do samba", a partir de um show no Teatro Oi Casa Grande.

PUBLICIDADE