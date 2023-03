Moro é desqualificado e Lula não deve cair na armadilha, diz Paulo Coelho

Apoie o 247

247 - O novo mandato do presidente Lula está "patético" na avaliação do escritor Paulo Coelho, que o apoiou na última campanha. Ele cita principalmente a armadilha criada pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro e a "incapacidade de resolver o problema do BC", referindo-se ao Banco Central, que mantém os juros a 13,75% ignorando as demandas do presidente.

"Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores (faz parte) mas não estou vendo meu voto ter valido a pena", disse Coelho em seu Twitter.

Coelho já criticou Lula no passado recente. Durante a pré-campanha, o escritor afirmou que a "incontinência verbal" de Lula poderia levar Jair Bolsonaro a ser reeleito.

No entanto, no ano passado, antes do primeiro turno, ele anunciou seu apoio a Lula. Dedicou a canção "Tente outra vez", composta por ele e imortalizada na voz de Raul Seixas, ao petista, em um vídeo publicado nas redes sociais, que incluía uma seleção de imagens do então candidato à Presidência.

