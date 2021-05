Morre a escritora brasileira Edy Lima aos 97 anos

247 - A escritora brasileira Edy Lima, autora de dezenas de livros inspirados no folclore brasileiro, morreu neste sábado (1º) aos 97 anos. A notícia foi divulgada pelo jornalista Florestan Fernandes Júnior. A causa da morte não foi informada.

"O Brasil perdeu hoje uma de suas mais importantes escritoras, Edy Lima. Com mais de 50 livros publicados, ela é autora da série para crianças: 'A Vaca Voadora'. Parte de sua obra foi traduzida para o espanhol, italiano e catalão. Recebeu vários, prêmios entre eles o Jabuti", escreveu Florestan pelo Twitter.

Edy Maria Dutra da Costa Lima nasceu em Bagé, RS, em 1924, onde passou a infância e a adolescência, e se mudou em seguida para a cidade de São Paulo. Atuou também como jornalista. É autora de peças de teatro e fez parte do seminário do Teatro de Arena de São Paulo,que montou a peça A farsa da esposa perfeita, com direção de Augusto Boal. Na televisão, destaca-se a novela Como Salvar Meu Casamento, na extinta TV Tupi.

