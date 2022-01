Morre aos 56 anos a cantora gospel e pastora Ludmila Ferber

Apoie o 247

ICL

247 - A cantora gospel Ludmila Ferber, de 56 anos de idade, morreu na noite dessa terça-feira (26). Ela lutava contra um câncer no pulmão, com metástases no fígado e nos ossos.

A pastora foi diagnosticada com a doença em 2018. Ela teria iniciado o quinto tratamento contra a doença em um hospital de São Paulo na semana passada.

Ludmila Ferber integrou o grupo Koinonya, com o qual gravou 8 discos. Em 1996, partiu para a carreira solo e lançou Marcas, seu primeiro álbum.