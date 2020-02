Morre aos 62 anos a cantora Claudia Telles, sucesso dos anos 70

247 - A cantora Claudia Telles morreu na noite desta sexta-feira (21), aos 62 anos, devido à falência múltipla dos órgãos. A artista era fumante e enfrentava problemas de insuficiência cardíaca, insuficiência renal e complicações na aorta, o que gerou endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração. Ela estava internada desde o dia 13 de janeiro, no CTI do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio.

A morte foi anunciada por Bruno Telles, filho da artista, e confirmada pelo hospital. “Então, infelizmente tenho que vir dar essa notícia péssima a todos vocês, nossa artista, minha mãe descansou hoje, depois de muita luta e muita garra. Gostaria de agradecer cada um de vocês que acompanhou, torceu, orou, rezou, pela melhora dela… Cada um dos fãs que fizeram a carreira dela, a vida dela ser do jeito que foi. Ela tinha um carinho imenso por cada um de vocês. Com certeza foram vocês que fizeram a vida dela ser feliz do jeito que foi”, escreveu Bruno.