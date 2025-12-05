Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de ‘Mortal Kombat’ e ‘Pearl Harbor’

247 - O ator japonês Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido mundialmente por interpretar Shang Tsung em Mortal Kombat (1995), morreu nesta quinta-feira (4), aos 75 anos. Segundo os parentes, a morte foi causada por um derrame, e Tagawa faleceu de maneira pacífica, cercado por seus familiares.

Tagawa, nascido em Tóquio e radicado nos Estados Unidos, tornou-se um dos rostos mais reconhecidos de filmes de ação das décadas de 1990 e 2000. Além de Mortal Kombat, ele atuou em produções como Planeta dos Macacos (2001), Pearl Harbor (2001) e Sempre ao Seu Lado (2009), consolidando-se como um ator versátil, presente tanto em grandes blockbusters quanto em obras de drama e aventura.

Família publica homenagem emocionante

Em nota, os familiares agradeceram o apoio dos fãs e pediram privacidade durante o período de luto. O texto, reproduzido integralmente pelo g1, destaca o carinho que o ator recebia ao longo da carreira e sua conexão com o público. “Graças a vocês, os fãs incríveis, sua alma viverá para sempre por meio das memórias e do apoio de vocês! Pedimos paciência, pois a família solicita privacidade enquanto atravessa este difícil período de luto.”

No comunicado ampliado, também divulgado online, a família reforçou que o ator já enfrentava complicações decorrentes de um derrame anterior. “É com o coração pesado que dizemos adeus a uma das pessoas mais maravilhosas para quem poderíamos trabalhar. Ele faleceu pacificamente, cercado por sua família, devido a um derrame; infelizmente, ele já vinha sofrendo por causa de um derrame anterior [...] Descanse em paz, rei Cary — nós todos te amaremos por toda a eternidade.”

Uma carreira marcada por antagonistas icônicos

Com mais de quatro décadas de carreira, Tagawa conquistou admiradores em diferentes gerações. Seu papel mais emblemático, o feiticeiro Shang Tsung, tornou-se referência cultural entre fãs de videogames e cinema, especialmente após a popularização do filme de 1995.

Além dos trabalhos no cinema, o ator também participou de séries de TV, dublagens e projetos independentes, mantendo-se ativo profissionalmente até os últimos anos.

Legado

Tagawa deixa uma trajetória vasta, com mais de 100 créditos em produções audiovisuais. Sua imagem permaneceu fortemente associada a personagens marcantes, muitas vezes complexos, que ajudaram a consolidar a presença de atores asiáticos em grandes produções de Hollywood.