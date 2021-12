Morre aos 80 anos Anne Rice, autora de "Entrevista com o Vampiro"

Anne Rice, influente autora de “Entrevista com o Vampiro”, morreu no sábado devido a complicações resultantes de um derrame. Ela tinha 80 anos edit

247 - Anne Rice, influente autora de “Entrevista com o Vampiro”, morreu neste sábado (11), devido a complicações resultantes de um derrame. Ela tinha 80 anos. O filho da autora, Christopher, revelou a notícia no Facebook e disse que ela seria enterrada no mausoléu da família no Cemitério Metairie, em Nova Orleans, em uma cerimônia privada.

Nascida em Nova Orleans em 1941, Rice se tornou conhecida no mundo todo como uma escritora de ficção gótica, com seus livros vendendo mais de 150 milhões de cópias em todo o mundo. No início dos anos 1970, enquanto lamentava a morte de sua filha Michelle, ela começou a converter uma de suas histórias no que se tornou seu primeiro romance, o terror gótico "Entrevista com o vampiro", publicado pela Knopf em 1976.

