Morre aos 97 anos Gilberto Chateaubriand, um dos maiores colecionadores de arte do País

Filho do jornalista e empresário Assis Chateaubriand, Gilberto Chateaubriand era dono da maior coleção de arte brasileira, com cerca de 8 mil obras edit

Apoie o 247

ICL

247 - Filho do jornalista e empresário Assis Chateaubriand, Gilberto Chateaubriand, um dos maiores colecionadores de arte do país, morreu aos 97 anos, nesta quinta-feira (14), de causas naturais enquanto dormia, em Porto Ferreira (SP).

Nascido em Paris, na França, em 1925, Gilberto era dono da maior coleção de arte brasileira, com cerca de 8 mil obras.

O corpo será enterrado no cemitério São João Batista, no Botafogo. Ainda não há informações sobre a data do velório e do enterro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE