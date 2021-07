Morre em SP aos 91 anos Nelson Miolaro, o vovô TikToker

247 - Morreu nesta quarta-feira (14) aos 91 anos em São Paulo o aposentado Nelson Miolaro, conhecido como "vovô TikToker". Ele estava internado no hospital Igesp desde quinta-feira (8), quando sofreu uma queda e fraturou a cabeça do fêmur.

Nayara Moreno, neta de Miolaro, informou que o avô passou por uma cirurgia no sábado (10), que ocorreu com sucesso. Miolaro, no entanto, teve complicações renais que o levaram à morte às 23h desta quarta-feira.

O "vovô TikToker" ficou conhecido por dublar vídeos ao lado da esposa, Nair Donadelli, de 90 anos, no TikTok e no Instagram.

“É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: ‘Vovô TikTok’", diz publicação no perfil de Miolaro no Instagram.

