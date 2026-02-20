Morre Eric Dane, astro de Grey’s Anatomy e Euphoria, aos 53 anos

247 - O ator norte-americano Eric Dane, conhecido internacionalmente por seus papéis nas séries Grey’s Anatomy e Euphoria, morreu aos 53 anos. Segundo a publicação, o ator faleceu após enfrentar complicações relacionadas à esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa progressiva que havia sido tornada pública pelo artista cerca de um ano antes de sua morte. A condição provoca perda gradual dos movimentos musculares e não possui cura. Nascido em 9 de novembro de 1972, em San Francisco, nos Estados Unidos, Eric Dane construiu uma carreira sólida na televisão e no cinema ao longo de mais de três décadas.

Ele ganhou projeção mundial ao interpretar o carismático cirurgião plástico Mark Sloan — apelidado pelos fãs de “McSteamy” — em Grey’s Anatomy, personagem introduzido ainda nas primeiras temporadas da série e que se tornou um dos mais populares da produção. O sucesso no drama médico abriu portas para novos trabalhos de destaque. Entre eles, o ator protagonizou a série militar The Last Ship, na qual viveu o capitão Tom Chandler, e mais recentemente integrou o elenco de Euphoria, interpretando Cal Jacobs, papel que apresentou uma faceta mais dramática e complexa de sua atuação. Ao longo da carreira, Dane participou também de produções cinematográficas populares, como X-Men: O Confronto Final, além de romances e comédias que ajudaram a consolidar sua presença em Hollywood. Seu estilo marcante e carisma diante das câmeras contribuíram para transformá-lo em um dos rostos mais reconhecidos da televisão norte-americana dos anos 2000.

Diagnóstico e últimos anos Nos últimos anos de vida, o ator passou a falar abertamente sobre os desafios impostos pela doença degenerativa. O diagnóstico levou à redução gradual de sua mobilidade e afastamentos profissionais ocasionais, mas ele manteve participação em projetos televisivos enquanto a saúde permitiu. A trajetória recente também o aproximou de campanhas de conscientização sobre a ELA e apoio a pacientes diagnosticados com a condição.

Legado na televisão Eric Dane deixa duas filhas e uma legião de admiradores ao redor do mundo. Colegas de elenco e fãs utilizaram as redes sociais para prestar homenagens, lembrando não apenas o talento artístico, mas também a personalidade generosa do ator nos bastidores.

Sua interpretação em Grey’s Anatomy permanece como um dos marcos da dramaturgia televisiva contemporânea, enquanto o papel em Euphoria apresentou o artista a uma nova geração de espectadores.

A morte do ator encerra uma carreira marcada por personagens memoráveis e forte conexão emocional com o público, consolidando seu nome entre os grandes rostos da televisão norte-americana do século XXI.