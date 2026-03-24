Morre Gerson Brenner, galã da TV dos anos 1990, aos 66 anos

247 - O ator Gerson Brenner morreu aos 66 anos nesta segunda-feira (23). Conhecido por sua trajetória na televisão, ele foi um dos galãs mais populares da dramaturgia brasileira nos anos 1990.Nascido em São Paulo, Gerson dos Santos Oliveira iniciou a carreira artística nos palcos e ganhou projeção nacional ao migrar para a televisão na década de 1980. Seu primeiro papel em novelas foi em “Kananga do Japão” (1989), da extinta TV Manchete, abrindo caminho para uma sequência de trabalhos de destaque.

Pouco depois, o ator passou a integrar o elenco da TV Globo, onde consolidou sua imagem como galã. Participou de produções como “Top Model”, “Lua Cheia de Amor”, “Perigosas Peruas” e “Deus Nos Acuda” (1992). Entre seus trabalhos mais lembrados está “Rainha da Sucata” (1990), novela que marcou época na televisão brasileira.

Ao longo da carreira, Brenner também atuou em outras emissoras, com participações em produções como “Olho no Olho”, “Tocaia Grande”, “O Olho da Terra” e “Por Amor e Ódio”. Seu último trabalho na TV foi em “Corpo Dourado” (1998), quando interpretou o personagem Jorginho.

A trajetória do ator foi drasticamente interrompida em agosto de 1998, quando sofreu um grave atentado durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo. Na ocasião, criminosos espalharam pedras na pista, provocando o dano em seu veículo. Ao parar para verificar o problema, Brenner foi abordado e baleado na cabeça.

O artista foi socorrido por caminhoneiros e levado a um hospital. A bala atravessou o lado esquerdo de seu cérebro. Apesar de sobreviver, ele ficou com sequelas severas, que comprometeram sua mobilidade, fala e capacidade cognitiva, afastando-o definitivamente da carreira artística.

O caso teve ampla repercussão nacional à época. Os três suspeitos do crime foram presos dias depois e confessaram o assalto, afirmando não ter reconhecido o ator.

Na vida pessoal, Brenner enfrentou desafios após o episódio. Na época do crime, ele vivia com Denize Tacto, que estava grávida da segunda filha. Anos mais tarde, em 2020, ela esclareceu polêmicas envolvendo o período: “a decisão judicial foi mal interpretada e que nunca o abandonou”.

Nos anos seguintes, o ator passou a viver sob os cuidados da psicóloga Marta Mendonça, com quem se casou em 2014. Ele também manteve relação próxima com os filhos, incluindo Ana Haas, fruto de seu relacionamento com a ex-modelo Ana Cristina Haas.

Mesmo longe da televisão, Brenner ainda demonstrava vínculo afetivo com sua trajetória artística. Segundo Marta, a reprise de “Rainha da Sucata” trouxe momentos de alegria ao ator. “Vocês não imaginam como ele fica feliz a cada chamada da novela. Assistir a uma produção em que participou faz muito bem a ele”, relatou à época.

A morte de Gerson Brenner encerra a história de um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira nos anos 1990, cuja carreira foi interrompida de forma trágica, mas cuja memória permanece viva entre colegas, fãs e familiares.