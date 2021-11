Morre Leonardo José, dublador de Thanos e do Professor Xavier

Apoie o 247

247 - Morreu nesta quinta-feira (18) aos 78 anos em decorrência de um câncer de pulmão o dublador Leonardo José, na cidade do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada à CNN Brasil pela esposa do ator, Angelamaria Lachtermacher.

Angelamaria contou que o marido morreu enquanto dormia. “Ele tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro e montar seu estúdio de dublagem”.

Entre outros personagens, Leonardo José deu voz ao Thanos, da saga “Vingadores” da Marvel, ao professor Xavier de “X-Men”, a Shan-Yu, o principal antagonista do filme da Disney “Mulan”, e até mesmo ao personagem Volibear, do jogo “League of Legends”.

