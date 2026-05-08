Morre Luiz Carlini, guitarrista histórico de Rita Lee

247 - O guitarrista Luiz Carlini, parceiro histórico de Rita Lee e um dos nomes mais importantes do rock brasileiro, morreu nesta quinta-feira (7), aos 73 anos, em São Paulo. O músico estava no Hospital Metropolitano da Lapa, na capital paulista, e a causa da morte não foi divulgada.

As informações são do g1. A confirmação da morte foi feita pelo perfil oficial de Luiz Carlini nas redes sociais, que comunicou o falecimento sem informar detalhes sobre as circunstâncias. O velório e o enterro do músico acontecem nesta sexta-feira (8), no Cemitério da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, entre 12h e 16h30.

Referência da guitarra no Brasil, Carlini se tornou conhecido nacionalmente nos anos 1970, quando liderou a banda Tutti Frutti e passou a atuar como um dos principais parceiros musicais de Rita Lee. Nesse período, sua guitarra ajudou a definir a sonoridade de clássicos que atravessaram gerações e consolidaram uma etapa decisiva do rock nacional.

Entre os trabalhos mais lembrados está sua participação em canções como "Agora Só Falta Você" e "Ovelha Negra". O solo de guitarra ouvido ao fim da gravação original de "Ovelha Negra" tornou-se uma das passagens instrumentais mais reconhecidas da música brasileira e permanece associado à identidade artística de Carlini.

Trajetória ligada ao rock nacional

Luiz Carlini nasceu em 1952 e construiu sua formação musical na Pompeia, bairro da cidade de São Paulo que teve forte ligação com a cena do rock brasileiro. Antes de assumir posição de destaque nos palcos, ele atuou como roadie de Os Mutantes, grupo fundamental para a renovação da música brasileira no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970.

A experiência nos bastidores foi seguida por uma trajetória de protagonismo. À frente do Tutti Frutti, Carlini ajudou a moldar uma linguagem de guitarra que combinava técnica, força e sensibilidade melódica. A parceria com Rita Lee marcou a história do rock brasileiro e projetou o guitarrista como um dos músicos mais respeitados de sua geração.

Com o fim do grupo, no início dos anos 1980, Carlini ampliou sua presença no cenário musical e se consolidou como instrumentista requisitado em estúdios e palcos. Ao longo da carreira, participou de mais de 400 discos, número que expressa a dimensão de sua atuação na música brasileira.

Parcerias com diferentes gerações

A versatilidade foi uma das marcas da carreira de Luiz Carlini. O guitarrista circulou por diferentes estilos e gerações, colaborando com artistas de perfis diversos. Entre os nomes com quem trabalhou estão Erasmo Carlos, Titãs, Barão Vermelho, Supla e Eric Burdon, vocalista britânico conhecido por sua atuação no The Animals.

Essa capacidade de dialogar com diferentes linguagens musicais ajudou a manter Carlini em atividade por décadas. Seu trabalho foi reconhecido tanto pelo rigor técnico quanto pela expressividade, características que fizeram de sua guitarra uma presença marcante em gravações e apresentações ao vivo.

Legado de Luiz Carlini

Luiz Carlini deixa um legado associado à consolidação da guitarra elétrica no rock brasileiro. Sua contribuição vai além da parceria com Rita Lee e inclui uma extensa participação em discos que formam parte relevante da memória musical do país.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, o músico manteve o reconhecimento como uma referência das cordas no Brasil. Sua trajetória reúne momentos centrais da história do rock nacional, da convivência com Os Mutantes à liderança do Tutti Frutti, passando por colaborações com artistas que ajudaram a definir diferentes fases da música popular brasileira.