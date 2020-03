Morre Max von Sydow, ator de 'O Exorcista' e 'Game of Thrones'

247 - O ator sueco Max von Sydow morreu nesta segunda-feira (9) aos 90 anos. Sydow é conhecido por papéis em "O Sétimo Selo" (1957), "O Exorcista" (1973), "Tão Forte e Tão Perto" (2011) e "Game of Thrones".

O ator ainda aparecerá postumamente na produção "Echoes of the Past", drama de guerra do diretor Nicholas Dimitropoulos.