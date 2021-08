Morre namorado da atriz Carla Daniel

O corpo do empresário Sérgio Stamile, 41 anos e namorado da atriz Carla Daniel, foi encontrado no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, na Zona Sul do Rio edit

247 - O empresário Sérgio Stamile, 41 anos e namorado da atriz Carla Daniel, morreu nessa terça-feira (10) no Rio de Janeiro. Policiais militares encontraram o publicitário morto no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, na Zona Sul do Rio. O corpo dele apresentava lesões como se tivesse sido arrastado e jogado ou caído de uma pedra com altura aproximada de três metros.

Carla, filha do diretor da Globo Daniel Filho, lamentou a morte de Stamile. "Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido!", disse ela no Instagram.

"Queria tanto mais juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que vc me fez, sua generosidade,sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre meu grande Amor e todo seu enorme coraçāo que vc me permitiu senti-lo totalmente ficará sempre na minha alma", acrescentou.

A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso.

