Morre no Rio de Janeiro, aos 82 anos, o ator Antônio Pedro

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O ator, diretor e roteirista Antônio Pedro morreu neste fim de semana no Rio de Janeiro.

Antônio Pedro foi ator, diretor e roteirista, teve longa carreira no teatro, cinema, televisão e em funções públicas. Também se tornou famoso como comediante.

Em 1960 começa sua carreira trabalhando como ator, contra-regra e como assistente de direção. Entre 1961 e 1965, começa sua formação em Paris, participa de vários cursos e workshops de interpretação.

Em 1983, como militante do PDT, é nomeado diretor de teatros da “Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro” (Funarj). Em 1986 é nomeado o primeiro Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Em 1989 é nomeado Secretário Municipal de Cultura de Volta Redonda. Em 1990 é candidato a deputado estadual pelo PDT.

Em 1993, exerce a função de coordenador do projeto Teatro na UERJ, cria, produz e encena 17 espetáculos, vídeos, palestras, e levanta recursos para as obras do Teatro Odylo Costa Filho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.