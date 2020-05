Morre o ator Flávio Migliaccio, aos 85 anos de idade

247 - Flávio Migliaccio morreu aos 85 anos de idade. O ator foi encontrado morto em seu sítio em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (4). As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal QUEM.

"Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flavio tinha falecido. Ele está na estrada, à caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai", informou Sylvio Guerra, advogado do ator.

