Morre o ator mexicano Hector Bonilla, que fez participação em 'Chaves

A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Governo do México edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ator mexicano Hector Bonilla morreu aos 83 anos na tarde desta sexta-feira (25) de câncer renal. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Governo do México, por meio das redes sociais. As informações foram publicadas nesta sexta (25) pela coluna Splash, no portal Uol.

"A Secretaria de Cultura lamenta profundamente o falecimento do ator Hector Bonilla, graduado pela Escola de Arte Teatral do Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura (INBAL) e considerado um dos melhores atores do México. Ele se desenvolveu no teatro, na televisão e no cinema, onde participou de filmes como 'Rojo Amanecer' (1989)", afirmou no Twitter.

Em 2019, Hector Bonilla foi diagnosticado com um tumor maligno nos rins e lutava pela cura desde então.

O artista deixa uma viúva, a também atriz Sofía Álvarez, e três filhos, Leonor, Sergio e Fernando Bonilla.

No Brasil, o ator era conhecido por sua participação no seriado "Chaves", como uma celebridade que atrai o público feminino como Dona Florinda (Florinda Meza) e Chiquinha (María Antonieta de las Nieves).

O artista foi também diretor de dramaturgia na Televisa, nos bastidores de novelas como "Mi Marido Tiene Familia" (2017). O último trabalho dele foi em "Senhor dos Céus" (Netflix).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.