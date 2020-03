Morre o cartunista Daniel Azulay, vítima de coronavírus

247 - Morreu nesta sexta-feira (27) o artista plástico Daniel Azulay. O desenhista, de 72 anos, estava internado há duas semanas no CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul carioca. Ele lutava contra a leucemia e contraiu coronavírus, segundo o setor de internação da unidade.

A reportagem do portal G1 destaca que "Daniel ganhou notoriedade no Brasil inteiro nos anos 70 e 80 por participar de programas educativos para públicos infantis, como a Turma do Lambe Lambe, em canais como TV Educativa e Bandeirantes. Posteriormente continuou trabalhando em outros programas e projetos na internet."

A mat[eria ainda informa que "o trabalho de Daniel também ensinava a importância de conceitos como sustentabilidade e meio ambiente. Ao longo da carreira, o artista também foi envolvido em vários projetos sociais."