Morre o diretor e produtor Del Rangel, ex-marido de Regina Duarte

247 - O diretor e produtor de TV Del Rangel, de 65 anos, morreu nesta quinta-feira (16). O óbito foi confirmado pela Diretoria Executiva da Fundação Padre Anchieta. A causa da morte não foi informada.

Desde 2019, ele era diretor de programação da TV Cultura, em São Paulo. Rangel fez várias novelas e séries na TV Globo nas décadas de 80 e 90. Seu último na emissora, em 2001, foi em "Os Maias".

O produtor trabalhou em tramas como "Cambalacho" (1986), "O outro" (1987) e "Bebê a bordo" (1987), entre outros.

Rangel foi casado com a atriz Regina Duarte entre 1983 e 1995. Ele a dirigiu no seriado "Joana", exibido pelo SBT e pela extinta TV Manchete, em 1984. Também fez com a artista o seriado "Retrato de mulher", na Globo, em 1993.

Na década de 90, Rangel se transferiu para o SBT e dirigiu, entre outros, "As pupilas do senhor Reitor" (1994), "Éramos seis" (1994), "Sangue do meu sangue" (1995) e "Razão de viver" (1996).

No cinema, dirigiu "Uma escola atrapalhada" (1990), "O trapalhão na Arca de Noé" (1983) e "Contos de Lygia" (1998).

