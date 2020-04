Morre o escritor Rubem Fonseca, aos 94 anos

Um dos maiores escritores do Brasil, autor de clássicos como "Feliz ano novo" e "A cólera do cão", Rubem Fonseca faleceu nesta quarta-feira, 15, vítima de infarto, a poucas semanas de completar 95 anos edit

247 - O escritor brasileiro Rubem Fonseca morreu nesta quarta-feira, aos 94 anos.

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo, Fonseca sofreu um infarto hoje, perto da hora do almoço, em seu apartamento, no Leblon. "Foi levado imediatamente ao hospital Samaritano, onde morreu", disse o jornalista.

Rubem Fonseca é autor, entre outros, de livros como "Feliz ano novo" (1976), "A cólera do cão" (1963), "O cobrador" (1979).

