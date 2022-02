Morre Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, aos 43 anos

Apoie o 247

Metrópoles - Morreu a cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, aos 43 anos de idade, nesta quarta-feira (23/2). Ela estava internada na UTI de um hospital particular em Aracaju, Sergipe, com problemas renais. A informação foi confirmada pela equipe da artista, em publicação nas redes sociais.

A cantora sergipana iniciou a carreira com 12 anos de idade, cantando em trios elétricos. A trajetória em bandas começou com a Flor de Mel e passou por Panela de Barro e GDO do Forró. Também fez parte das duplas Paulinha & Marlus e Silvânia & Paulinha, bem como do trio Gigantes do Brasil.

