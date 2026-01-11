Morre Titina Medeiros, aos 48 anos

247 - A atriz Titina Medeiros, conhecida nacionalmente pelo papel de Socorro na novela Cheias de Charme, morreu neste domingo (11), aos 48 anos, após enfrentar um câncer de pâncreas. A informação foi divulgada pelo jornalista Luciano Arcoverde e confirmada por pessoas próximas à artista. Ela estava em tratamento contra a doença havia cerca de um ano.

Natural do Rio Grande do Norte, Titina ganhou projeção nacional em 2012, ao integrar o elenco de Cheias de Charme, sucesso da TV Globo que lhe rendeu reconhecimento do público e da crítica. O carisma e a força de sua personagem fizeram com que a atriz se tornasse um dos nomes mais lembrados da produção.

Ao longo da carreira, Titina Medeiros participou de diversas novelas e séries da televisão brasileira. Entre os trabalhos mais conhecidos estão Geração Brasil, A Lei do Amor, Onde Nascem os Fortes, Mar do Sertão e, mais recentemente, No Rancho Fundo, exibida em 2024, na qual voltou a receber destaque por sua atuação.

Além da televisão, Titina teve uma trajetória sólida no teatro. Ela integrou grupos conceituados do Rio Grande do Norte, como o Casa de Zoé e o Candeia, coletivo no qual também atuou como diretora. Sua atuação nos palcos foi marcada pelo compromisso com a cultura regional e pela valorização da cena teatral nordestina.

Na vida pessoal, a atriz era casada havia quase 20 anos com o ator César Ferrario. O casal chegou a contracenar como par romântico em Cheias de Charme, interpretando Muran e Socorro. Nas redes sociais, os dois costumavam compartilhar momentos de descontração, com registros cantando, atuando e celebrando a vida ao lado dos seguidores.

A morte de Titina Medeiros gerou comoção entre colegas de profissão, fãs e admiradores, que destacaram sua alegria, talento e dedicação à arte. A atriz deixa um legado importante para a televisão e o teatro brasileiros, especialmente pela força de sua presença artística e pela contribuição à valorização de artistas do Nordeste no cenário nacional.