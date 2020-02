Morre uma das maiores lendas do cinema, Kirk Douglas, aos 103 anos

247 - Morreu nesta quarta-feira (5), aos 103 anos, o ator Kirk Douglas. Um dos maiores astros da chamada Era de Ouro de Hollywood entre as décadas de 1950 e 1960. A morte foi confirmada pelo seu filho mais velho Michael Douglas.

Dougles disse: "é com tremenda tristeza que meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos de idade."

A reportagem do jornal O Globo destaca que "o ator prosseguiu dizendo que "para o mundo, ele era uma lenda, uma estrela da Era de Ouro do cinema que viveu bem seus próprios anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que acreditava definiram um padrão ao qual todos nós aspiramos".

A matéria ainda lembra: "indicado a três Oscars de melhor ator — por "O invencível" (1949), "Assim estava escrito" (1952) e "Sede de viver" (1956) —, Kirk Douglas também se arriscou como diretor em dois filmes: "Scalawag" (1973) e "Ambição acima da lei" (1975)."