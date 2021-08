Morte do namorado da atriz Carla Daniel não foi provocada por queda, aponta necropsia

As análises preliminares apontaram que uma queda de aproximadamente três metros da Pedra do Arpoador não foi capaz de provocar uma lesão fatal do publicitário e músico Sérgio Stamile edit

247 - Uma necrópsia e o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontaram

que o publicitário e músico Sérgio Stamile, namorado da atriz Carla Daniel, não morreu ao cair da Pedra do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal Extra, o IML definiu a causa da morte como inconclusiva. As análises preliminares apontaram que uma queda de aproximadamente três metros da Pedra do Arpoador não foi capaz de provocar uma lesão fatal.

A próxima etapa será a realização de exames para a identificação da causa da morte. O sangue do músico será coletado e será analisado para investigar a possibilidade de alguma doença ter causado o óbito. Também serão feitos exames toxicológicos para detectar substâncias que podem ter sido consumidas pelo publicitário.

