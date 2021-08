Morto em 2019, Caio Junqueira vence processo contra a Record

O ator morreu em janeiro de 2019 após um acidente de carro no Rio. O valor do processo é de R$ 60 mil e a emissora ainda pode recorrer edit

Por Juliana Barbosa, do Metrópoles - O ator Caio Junqueira, morto em janeiro de 2019 após um acidente de carro no Rio de Janeiro, venceu um processo trabalhista contra a Record, onde trabalhou entre 2008 e 2016.

Junqueira processou a emissora em 2017, pedindo reconhecimento de vínculo trabalhista. O ator teve ganho de causa em segunda instância na semana passada.

De acordo com o site Notícias da TV, o processo foi assumido, após a morte de Caio, por sua mãe, Maria Inês Torres. Ela, no entanto, também morreu em 2019. Com isso, em 2020, o ator Jonas Torres, irmão do artista, assumiu a pendência jurídica.

