MP vai investigar contratação de show de R$ 380 mil de Simone e Simaria em cidade com 11 mil habitantes

247 - O Ministério Público do Rio Grande do Sul investigará a contratação do show da dupla sertaneja Simone e Simaria para a Festa da Gila e do Queijo Artesanal Serrano, em Bom Jesus (RS). O show, que tem cachê de R$ 380 mil para a dupla, está marcado para o dia 15 de julho. A cidade tem cerca de 11,5 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor pago pelo show é próximo ao que será gasto pela prefeitura do município em junho na educação fundamental, R$ 409 mil. As entradas para o evento custam entre R$ 60 e R$ 250.

O MP-RS informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que "vai instaurar procedimento esta semana para apurar se houve irregularidade na contratação". O MP não apontou qual seria a suposta irregularidade, segundo informações publicadas nesta segunda-feira (6) pelo portal G1.

Em nota, a prefeitura de Bom Jesus afirmou que "o pagamento de tais shows não é retirado do orçamento municipal". De acordo com o Executivo municipal, a venda de ingressos deve cobrir os custos com a contratação de artistas, o que já teria ocorrido entre os anos de 2013 a 2015 e 2017, quando outras atrações nacionais se apresentaram no evento.

