MST e Inimigos do Batente celebram o Dia do Trabalhador com Moacyr Luz e o legado de Beth Carvalho

247 - No próximo dia 2 de maio (sábado), a série “O Samba da Minha Terra” realiza uma edição especial no Espaço Cultural Elza Soares, em São Paulo. O evento celebra a força da classe trabalhadora e terá como anfitriões o MST e a roda de samba Inimigos do Batente — duas referências na interseção entre cultura popular e luta política.

O grande homenageado será o sambista Moacyr Luz, que vem à capital paulista para receber a Medalha Beth Carvalho, honraria criada pela série.

“A escolha de Moacyr Luz para esta homenagem é profundamente simbólica. Fundador do lendário Samba do Trabalhador, que há duas décadas transforma as segundas-feiras do Rio de Janeiro em um ato de resistência e celebração, Moacyr tornou-se o embaixador de um modo de vida onde o samba é o ofício e a identidade do povo”, afirmou Fernando Szegeri, integrante dos Inimigos do Batente.

Com quase cinco décadas de carreira e parcerias com nomes como Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro, Moacyr é reconhecido como um cronista da cultura brasileira. Sua participação no evento, às vésperas do Dia do Trabalhador, reforça a conexão entre arte e vida cotidiana.

Mari Tavares, da coordenação do espaço, destacou o papel social do gênero:

“o samba é uma cultura criada pela classe trabalhadora. No samba, sempre que se canta, se luta também! Trazermos Moacyr Luz para esta homenagem, nesta data, é a nossa maneira de celebrarmos toda a sua trajetória dedicada ao samba para, juntos, celebrarmos a força de todas as trabalhadoras e trabalhadores.”

Homenagem aos 80 anos de Beth Carvalho

A edição também marca uma data simbólica: se estivesse viva, Beth Carvalho completaria 80 anos no dia 5 de maio. Conhecida como madrinha do samba, a artista deixou um legado que segue presente nas rodas de todo o país.

A Medalha Beth Carvalho foi criada justamente para manter viva essa herança cultural e política, reconhecendo artistas comprometidos com o samba e com um Brasil mais justo.

Emocionado, Moacyr Luz relembrou sua relação com a cantora; “A Beth Carvalho é uma pessoa fundamental na minha vida. Por exemplo, foi ela que sugeriu a mudança do tema da música ‘Saudades da Guanabara’ que era uma outra letra. Até falar do Rio de Janeiro foi uma sugestão dela, da Beth. Foi a Beth que chegou pra mim e disse que conhecia muita gente que fazia música, mas compositores muito poucos e eu era um deles. Isso me encheu de confiança e de certeza que eu devia investir neste trabalho. E até hoje toda as vezes que eu penso na Beth eu penso nela andando pelo mundo, onde quer que esteja, pra conhecer uma música nova, um artista novo e pra ele abrir as portas para o infinito. Isso se chama Beth Carvalho, a madrinha de todos nós”, resgatou.

Cultura e luta popular

A série “O Samba da Minha Terra” nasceu do encontro entre cultura e mobilização social. A proposta é recriar o ambiente dos tradicionais pagodes de fundo de quintal, reunindo música, conversa e culinária baseada na produção da agricultura ecológica da reforma agrária.

“O Espaço Cultural Elza Soares tem muita afinidade com o samba e, de outro lado, a roda dos Inimigos do Batente sempre esteve em sintonia com as lutas populares”, afirmou Fernando Szegeri.

Mari Tavares complementa: “São momentos em que compartilhamos uma grande mesa comum simbólica. Tem sido um acontecimento de samba onde todos os músicos sentam, comem, conversam e fazem um tipo de esquenta para a roda de samba dos Inimigos do Batente, que é um grupo que há 27 anos faz roda na cidade de São Paulo.”

Trajetória de Moacyr Luz

Compositor, músico e escritor, Moacyr Luz construiu uma carreira marcada por dezenas de gravações, tanto em sua voz quanto na de artistas como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Zeca Pagodinho e Fafá de Belém.

Além das parcerias com Aldir Blanc, também compôs com nomes como Martinho da Vila, Nei Lopes e Wilson das Neves.

Em 2005, fundou o tradicional Samba do Trabalhador, que se tornou uma das rodas mais emblemáticas do Rio de Janeiro.

Espaço Cultural Elza Soares

O Espaço Cultural Elza Soares é um centro independente voltado à produção e difusão cultural. Com programação diversa, reúne atividades de música, teatro, audiovisual, culinária e práticas de bem-estar. O espaço também promove iniciativas como feiras literárias e oficinas artísticas, fortalecendo a cultura das periferias e do campo.

Sobre os Inimigos do Batente

Fundada por Railídia, Fernando Szegeri e Paulinho Timor, a roda de samba Inimigos do Batente se aproxima de três décadas de atuação. O grupo mantém apresentações regulares em São Paulo e já recebeu nomes importantes do samba, como Monarco, Wilson Moreira e a própria Beth Carvalho.

Serviço

O Samba da Minha Terra – edição especial do Dia do Trabalhador

Entrega da Medalha Beth Carvalho a Moacyr Luz

📅 Data: 2 de maio de 2026

⏰ Horário: das 12h às 18h

📍 Local: Espaço Cultural Elza Soares – Alameda Eduardo Prado, 474 – Campos Elíseos

🎟️ Entrada gratuita (alimentos e bebidas vendidos no local)