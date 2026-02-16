TV 247 logo
      Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades: o soneto de Camões que antecipa a crise histórica de Portugal e segue atual

      Poema revela desencanto do maior poeta da língua portuguesa diante da decadência do império e da instabilidade do mundo

      Retrato de Luis de Camões (Foto: Wikimedia Commons)

      247 – O soneto “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, de Luís de Camões, é um dos textos mais emblemáticos da poesia em língua portuguesa e sintetiza, com rara precisão filosófica, o sentimento de impermanência e crise que marcou o século XVI. Escrito na maturidade do poeta, após sua experiência no Oriente e em meio ao desgaste do império português, o poema transcende o lirismo amoroso e assume dimensão histórica, existencial e política.

      A composição integra a lírica camoniana e reflete o período em que Portugal, embora ainda ostentasse poder ultramarino, já apresentava sinais evidentes de decadência administrativa, corrupção nas colônias e instabilidade institucional. Poucos anos depois da publicação de Os Lusíadas, em 1572, o país perderia sua independência para a Espanha, em 1580 — o mesmo ano da morte de Camões.

      A experiência oriental e o desencanto

      Camões passou cerca de 17 anos no Oriente, tendo vivido em Goa, na Índia, e Macau, na China, onde enfrentou prisões, conflitos políticos e dificuldades financeiras. A vivência direta com o aparato imperial revelou-lhe não apenas a grandeza das navegações, mas também a degradação moral que corroía o projeto expansionista português.

      É nesse contexto que versos como:

      “Todo o mundo é composto de mudança,

      Tomando sempre novas qualidades”

      ganham força histórica. O poeta não fala apenas da mutabilidade da vida, mas de uma transformação estrutural do próprio tempo histórico.

      O soneto expressa a consciência de que o império que outrora representara glória e expansão começava a revelar suas fragilidades internas.

      A filosofia da impermanência

      A base conceitual do poema dialoga com a tradição clássica, especialmente com a ideia atribuída a Heráclito de que tudo flui. No entanto, Camões acrescenta uma camada melancólica que aponta para o desgaste da esperança:

      “Continuamente vemos novidades,

      Diferentes em tudo da esperança”

      Aqui, a novidade não é sinônimo de progresso. Ao contrário, representa frustração. A mudança deixa de ser promessa de renovação e passa a ser experiência de perda.

      O segundo quarteto aprofunda esse sentimento:

      “Do mal ficam as mágoas na lembrança,

      E do bem (se algum houve) as saudades”

      O parêntese irônico — “se algum houve” — sugere dúvida quanto à existência real do bem, reforçando o tom de desencanto que atravessa o poema.

      O tempo como força histórica

      Na terceira estrofe, Camões usa a imagem da natureza:

      “O tempo cobre o chão de verde manto,

      Que já coberto foi de neve fria”

      A metáfora sugere ciclos naturais, mas o verso seguinte desloca a reflexão para o plano subjetivo:

      “E em mim converte em choro o doce canto”

      O “doce canto” pode ser entendido como a juventude, o amor ou até mesmo a própria poesia épica. O poeta que celebrara os feitos heroicos agora reconhece a fragilidade da condição humana diante do tempo.

      A ruptura mais profunda

      Os versos finais são considerados por estudiosos como o ponto mais sofisticado do soneto:

      “Outra mudança faz de mor espanto,

      Que não se muda já como soía”

      A afirmação sugere que não é apenas o mundo que muda — a própria natureza da mudança se transformou. Trata-se de uma percepção aguda de ruptura histórica.

      A ordem antiga, ainda que imperfeita, dava lugar a um cenário de instabilidade estrutural. A mudança deixa de obedecer a ciclos reconhecíveis e passa a representar desorganização, crise e imprevisibilidade.

      Atualidade de um clássico

      Mais de quatro séculos depois, o soneto permanece atual. Em um mundo marcado por transformações aceleradas, crises políticas e rupturas institucionais, a reflexão camoniana sobre o tempo e a instabilidade continua ressoando.

      Camões, que morreu pobre em Lisboa em 1580, não testemunhou apenas a transição política de Portugal, mas antecipou, em sua lírica, o drama de uma civilização que via sua grandeza se transformar em incerteza.

      “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” não é apenas um poema sobre o amor ou a passagem dos anos. É um retrato da crise histórica e da consciência humana diante da impermanência.

      E talvez seja justamente por isso que segue tão vivo. Abaixo, o poema completo:

      Mudam-se os Tempos, mudam-se as Vontades

      Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

      Muda-se o ser, muda-se a confiança:

      Todo o mundo é composto de mudança,

      Tomando sempre novas qualidades.

      Continuamente vemos novidades,

      Diferentes em tudo da esperança:

      Do mal ficam as mágoas na lembrança,

      E do bem (se algum houve) as saudades.

      O tempo cobre o chão de verde manto,

      Que já coberto foi de neve fria,

      E em mim converte em choro o doce canto.

      E afora este mudar-se cada dia,

      Outra mudança faz de mor espanto,

      Que não se muda já como soía.

