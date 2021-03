Mulheres do Ceará escrevem livro em homenagem a guerrilheira que morreu de Covid

247 - Acontece nesta sexta-feira (26), às 19h, o lançamento virtual do livro "Tereza Valeu a Luta", que conta a história de Tereza Cavalcanti, feminista que lutou contra a ditadura militar no Brasil, tendo sido presa e exilada no Chile e no Canadá.

Tereza também participou da guerrilha no Araguaia. Mesmo com tanta luta, jamais perdeu a ternura.

A homenageada da obra, organizada pelo Coletivo Feminista Mulheres do Ceará com Dilma, faleceu em 11 de dezembro de 2020, vítima da Covid-19.

O livro conta a história de Tereza por meio de depoimentos de companheiras da guerrilheira.

O lançamento da obra contará com a presença do ex-presidente do PT e ex-deputado federal constituinte José Genoíno.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.