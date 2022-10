Museu do Ipiranga censura distribuição de história em quadrinhos com críticas a Bolsonaro

Parecer da Comissão de Cultura e Extensão do Museu do Ipiranga destaca a necessidade de "evitar eventuais pontos de tensão com a atual gestão federal" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Museu do Ipiranga, em São Paulo, censurou a distribuição da história em quadrinhos "Contra Tempo – Uma Viagem de Duzentos Anos", voltada para o público infanto-juvenil que, além de revisitar a história do Brasil, faz críticas às políticas públicas do governo Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a censura foi imposta quando Rodrigo Garcia (PSDB) já estava à frente do governo paulista. O tucano, que perdeu a disputa pela reeleição, já declarou “apoio incondicional” à Bolsonaro no segudno turno do pleito presidencial.

"A HQ é construída com referências bastante explícitas e críticas à atual gestão do governo federal e a grupos religiosos. Há menções, por exemplo, às Igreja Deus é Amor e Congregação Cristã do Brasil, além de uma ilustração de Jair Bolsonaro", diz um trecho do parecer da Comissão de Cultura e Extensão do Museu do Ipiranga que resultou no veto, conforme a colunista.

"Não estamos entrando no mérito em relação à concordância conceitual da equipe de educação sobre a proposta do material, mas entendemos que o Museu não tem se posicionado de forma tão enfática em outros espaços de comunicação, buscando evitar eventuais pontos de tensão com a atual gestão federal", diz um outro trecho do parecer.

O documento ressalta, ainda, que o material poderá ser abordado de maneira diferenciada no futuro, como por meio da leitura mediada por professores.

A história em quadrinhos, intitulada "Contra Tempo – Uma Viagem de Duzentos Anos" tem como personagem principal uma estudante de história batizada de Bia, que mora em um “lugar distópico dominado pela violência e pela ignorância". As duas páginas que resultaram na censura fazem referências a igrejas evangélicas - uma das bases de apoio do bolsonarismo -, além de via dominada por policiais batizada de “rua Coronel Ustra".

As imagens mostram ainda, igrejas evangélicas, uma loja de armas e um outdoor com a inscrição "Deus, armamento e liberdade!", que também traz um homem branco fazendo sinal de “arminha” com as mãos.

A história em quadrinhos foi produzida pelo Instituto Ciência na Rua e contou com o apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O material é assinado pelo historiador e professor da USP João Paulo Pimenta, pelas artistas Ana Cardoso e Hyna Crimson e pelo roteirista Igor Marques.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.