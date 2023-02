Músico e ator Paulo Miklos viverá Adoniran Barbosa em filme

As filmagens acontecem no estado de São Paulo edit

247 - Ex-vocalista da banda Titãs, o ator Paulo Miklos vai interpretar o personagem Adoniran Barbosa no longa "Saudosa Maloca", dirigido por Pedro Serrano. As filmagens acontecem no estado de São Paulo. A previsão de lançamento é para 2024, informou a coluna de Patrícia Kogut.

No filme, o compositor vive com dois amigos na Maloca, um antigo casario no Centro da capital paulista. Um homem fica interessado em demolir o espaço para modernizar a região.

