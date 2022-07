Nando Reis é vítima de fake news bolsonarista

Apoie o 247

247 - Nando Reis, 59, afirmou ter sido vítima de uma fake news após um vídeo ser divulgado nas redes sociais em que o cantor recebe uma vaia e gritos de "mito" após dizer "Fora Bolsonaro". Isso teria acontecido no último dia 16, no festival Prime Rock, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

"Trata-se de uma manipulação sonora de um vídeo captado no dia 16 de julho, durante a apresentação do artista no Festival Prime Rock, em Belo Horizonte. O vídeo em questão mostra a plateia do show em uma falsa manifestação de apoio ao atual presidente da República, quando, na verdade, a imensa maioria do público se manifestava de forma contrária, exaltando as críticas ao chefe de Estado", diz o cantor, em nota divulgada nas redes sociais.

A nota diz que a manipulação sonora do vídeo leva as pessoas a entenderem, inclusive, que o cantor estaria endossando Jair Bolsonaro.

"Nando é um defensor da democracia e se posiciona de forma contrária ao atual governo. Neste show, Nando contou, inclusive, com a participação da MC Anarandá, representante do povo Guarani-Kaiowá, e dividiu com o público a sua indignação e tristeza com o atual desmonte das políticas públicas que protegem os povos indígenas no Brasil", diz a nota.

