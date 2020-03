'Não há democracia sem socialismo', diz Gregorio Duvivier

"A ficha está caindo, mas o corona tornou muito óbvio uma ficha que não é só do 'Bolsonaro incompetente'; é a ficha de que não existe democracia sem socialismo", diz o humorista Gregório Duvivier sobre a crise de coronavírus no mundo edit

Do Brasil de Fato - O programa BdF em Casa recebeu, nesta quinta-feira (26), o ator e roteirista Gregorio Duvivier para um bate-papo sobre pandemia do coronavírus e políticas culturais no país. Participaram do debate o repórter José Eduardo Bernardes e a coordenadora geral de Jornalismo do Brasil de Fato, Nina Fidelis.

o BdF em Casa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h, no canal do jornal no YouTube.

Na avaliação de Duvivier, "a ficha está caindo, mas o corona tornou muito óbvio uma ficha que não é só do 'Bolsonaro incompetente'; é a ficha de que não existe democracia sem socialismo".

Na conversa, o ator também falou sobre a gestão da secretária nacional da Cultura, Regina Duarte, cuja gestão foi definida por ele como "ineficiente". O roteirista ainda se posicionou sobre o ataque à sede da produtora de conteúdo humorístico Porta dos Fundos, em dezembro de 2019.

Duvivier também se posicionou sobre as manifestações políticas da sociedade durante a quarentena. "Mais do que aplausos, os médicos precisam mesmo é de material, de equipamento e de remuneração séria e de outras coisas que esse governo não está garantindo", considerou.

No quadro Dicas Culturais, a repórter do Brasil de Fato Caroline Oliveira indica o álbum "Histórias da Minha Área", do rapper mineiro Djonga.