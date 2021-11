"Não há felicidade no projeto político de Bolsonaro", diz Juca Ferreira

Apoie o 247

Do Tutaméia – “A figura de Bolsonaro vista a partir da cultura é repelente. Ele é um inimigo da arte e da cultura. É explícito. Ele tem orgulho de ser um inimigo da arte e da cultura. O núcleo duro da base social dele é repelente também. São pessoas que não compreendem a complexidade do ser humano, que não compreendem as necessidades subjetivas. Eles lidam com uma visão muito maniqueísta e pobre. E deixam a cabeça para os pastores alugarem. Não têm uma construção de pensamento complexo, de subjetividades complexas. Não há uma ideia de felicidade humana. É como se nós aqui tivéssemos purgando pecados originais que não cometemos. Não tem nenhum projeto de felicidade no projeto político de Bolsonaro, do seu governo de extrema direita”.

É o que afirma Juca Ferreira ao TUTAMÉIA. Ministro da cultura nos governos Lula e Dilma, sociólogo, João Luiz Silva Ferreira preside o Instituto Cultura e Democracia. Nesta entrevista, ele avalia a destruição que Bolsonaro promove no país, os desafios das políticas públicas e os caminhos para a oposição. Leia a íntegra e assista:





