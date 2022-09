"Não há mais tempo a perder. Tem que ser agora", diz Tico Santa Cruz, ao lado de Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O músico Tico Santa Cruz, que era um dos maiores aliados de Ciro Gomes nas redes sociais, postou foto ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem passou a apoiar para derrotar o fascismo no Brasil. Segundo ele, não há mais tempo a perder e é fundamental vencer as eleições no primeiro turno. Confira:

Não há mais tempo a perder!

Precisa ser no 1o turno.

E precisa ser AGORA!

Não mais um voto útil, é um voto para que possamos sobreviver!

Não de mais 30 dias para ataques a democracia - agora é @LulaOficial e vamos nessa!!! pic.twitter.com/q6btZIwI0X September 26, 2022



Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.